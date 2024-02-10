Silahla vurdu, hastaneye bırakıp kaçtı
Malatya'da bir kız meselesi nedeniyle tartışan iki arkadaştan biri diğerini ağır yaraladı ardından ise hastaneye bırakıp kayıplara karıştı
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde iki arkadaş arasında "kız meselesi" yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Olay, saat 20.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Derya Sokak'ta karşılaşan M.E. ile E.E. (23) isimli iki arkadaş arasında “kız” meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Fotoğraf: İHA
BOĞAZINA KURŞUN İSABET ETTİ
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.E., E.E.’ye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu boğaz kısmına kurşun isabet eden genç ağır yaralandı.
E.E.’nin kanlar içerisinde yere yığıldığını gören M.E., genci araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bırakarak kayıplara karıştı.
Hastanede tedavi altına alınan E.E.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.