Silahla şakanın sonu kötü bitti!

Kırıkkale Yenimahalle Halide Edip Caddesi'nde Serkan Uzman, arkadaşları Hasan K. ve Hüseyin Ö. ile otomobildeyken üzerindeki tabancayı çıkarıp, şakalaşmaya başladı.

Serkan Uzman, başına dayadığı sırada silahın ateş alması sonucu ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından otomobille Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne götürülen Uzman, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı incelemede, mermi çekirdeğinin, Uzman'ın başından çıkıp aracın yan camından dışarı düştüğü belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Hasan K. ve Hüseyin Ö. ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.