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        Haberler Gündem Silahla şakalaşırken erkek arkadaşını kafasından vurdu - En Son Haberler

        Silahla şakalaşırken erkek arkadaşını kafasından vurdu

        İzmir'de 18 yaşındaki genç kız silahla şaka yapayım derken faciaya yol açtı. Elindeki silahla oynarken tabancanın ateş alması sonucu başından vurulan genç hastanede tedavi altına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 18:16 Güncelleme: 01.10.2023 - 18:21
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        Silahla şakalaşma pahalıya mal oldu
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        İzmir’de 18 yaşındaki genç kız, şakalaştıkları sırada elindeki tabancanın kazayla ateş alması sonucu 22 yaşındaki erkek arkadaşının kafasından vurulmasına sebep oldu.

        Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Karabağlar Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. M. Ö. (18), erkek arkadaşı M.B.'yle (22) ellerindeki silahla şakalaştığı sırada tabancının patlaması üzerine kurşun M.B.nin kafasına isabet etti. Yaralanan genç, olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altını alındı. Gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, M.Ö.'nün de gözaltına alındığı kaydedildi

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        #İzmir
        #silahla şakalaşma
        #haberler
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