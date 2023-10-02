İzmir'di silahla şaka ölüm getirdi, tutuklandı!
İzmir'de Meryem Özcan, iddiaya göre şakalaştığı sırada ateş alan tabancadan çıkan kurşun erkek arkadaşı Miraç Bulat'a isabet etti. Başından vurulan Bulat, hastanede hayatını kaybetti
İzmir'de Meryem Özcan (18), şakalaştığı sırada kazara ateş alan tabanca ile erkek arkadaşı Miraç Bulat'ı (22) öldürdü.
Olay, önceki gün saat 13.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi 4246 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Meryem Özcan'ın elindeki tabanca, erkek arkadaşı Miraç Bulat (22) ile şakalaşırken aniden ateş aldı.
BAŞINDAN VURULDU
Başından vurulan Miraç Bulat, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bulat, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Tedaviye alınan Bulat, kurtarılamadı. Bulat'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından Bulat'ın yakınları tarafından alınan cenazesi, toprağa verildi.
ŞAKALAŞIRKEN ATEŞ ALDIĞINI SÖYLEDİ
Olayın ardından Meryem Özcan, suç aleti tabancayla gözaltına alındı. Özcan, ifadesinde şakalaşırken tabancanın kazara ateş aldığını söyledi. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Özcan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.