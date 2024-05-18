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        Haberler Gündem 3. Sayfa Silahla oyun ölüm getirdi

        Silahla oyun ölüm getirdi

        Balıkesir'de 13 yaşındaki çocuk babasının silahı ile oynarken ablasının ölümüne neden oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 22:11 Güncelleme: 18.05.2024 - 22:11
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        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde babasının tabancasıyla oynayan 13 yaşındaki çocuk, ablasının ölümüne neden oldu.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kepekler Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki M.Y, babasına ait tabancayla oynamaya başladı.

        Tabancanın yanlışlıkla patlamasıyla çıkan mermi M.Y'nin ablası H.Y'ye (17) isabet etti.

        Fotoğraf: AA

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Karın bölgesinden yaralanan H.Y, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        H.Y'nin cenazesi Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Ablasının ölümüne neden olan M.Y. ise sosyal hizmet uzmanları eşliğinde ifadesi alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

        M.Y. ve H.Y'nin ailesinin Şanlıurfa'dan Balıkesir'e tarım işçisi olarak geldiği öğrenildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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