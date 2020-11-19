Silahının kazara ateş almasıyla hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi defnedildi

Tokuş'un (24) cenazesi, tören için Ceyhan ilçesi Kurtkulağı Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Cenaze namazının kılınmasının ardından Tokuş'un naaşı burada defnedildi.

Törene, uzman çavuşun yakınları, Kaymakam Bayram Yılmaz, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Tokuş, görev yaptığı Diyarbakır'da silahının kazara ateş alması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.