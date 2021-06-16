Silahını temizlerken canından oldu

İHA

Olay, Çamlıhemşin'e bağlı Konaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Kayınpederi Naci Aydın'a ait evde kendisine ait ruhsatlı tabancasını temizleyen 31 yaşındaki Tanju Şenlioğlu'nun silahı bir anda ateş aldı. Silahtan çıkan kurşunun kasık bölgesine isabet eden Şenlioğlu yaralanarak yere yığıldı.

Şenlioğlu'nun kendisine ait silah ile vurulduğunu gören ev halkı hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Şenlioğlu olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilirken ambulansta hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.