Silahı kurcalarken kendini ve arkadaşını vurdu

İddiaya göre, Hasbahçe Mahallesi 238. Sokak’taki evde arkadaşlarıyla buluşan K.A, tabancasını kurcaladığı sırada silah bir anda ateş aldı.

K.A'nın elinden girip çıkan kurşun arkadaşı F.K'nin kasığına isabet etti. Olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan F.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.