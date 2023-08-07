Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da silah tacirleri cephanelikle yakalandı! - Güncel haberler

        Pendik'te kaçak silah ticareti baskını

        İstanbul'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen bir operasyonda cephanelik ele geçirildi. Yapılan operasyonda şüpheliler suçüstü yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silah tacirleri cephanelikle yakalandı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Pendik'te polis ekipleri, kaçak silah ticareti yapıldığı belirlenen depoyu takibe aldı. Silah ticareti yapıldığı sırada depoya operasyon düzenleyen ekipler, silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri suçüstü yakaladı.

        DHA'nın haberine göre Pendik Bahçelievler Mahallesi´nde kaçak silah ticareti yapıldığını belirleyen ekipler, depo olarak kullanıldığı tespit edilen adresi takibe aldı.

        Dün saat 17.30 sıralarında F.A. isimli şüphelinin geldiği ve silah satıcısı olan A.T.´den malzeme aldığı sırada depoya operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda şüpheliler suçüstü yakalandı.

        REKLAM

        Depoda yapılan aramada, 19 adet uzun namlulu av tüfeği, 24 adet pompalı tüfek, 8 adet dipçik tutmacı, 10 adet pompalı tüfek aparatı, 4 adet pompalı tüfek nişangahı ve 2 bin 500 lira para ele geçirildi. Şüphelilerden F.A.´ya 2 bin 864 lira idari para cezası uygulanırken, A.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        Altın ithalatına kota geliyor
        Altın ithalatına kota geliyor
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        Livakovic gelişmesi!
        Livakovic gelişmesi!
        Avrupa rakiplerimiz belli oluyor!
        Avrupa rakiplerimiz belli oluyor!
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        İki kuzene akraba kurşunu! Biri hayatını kaybetti
        İki kuzene akraba kurşunu! Biri hayatını kaybetti
        Kuzey Kore lideri Kim'den 'silahlanma' mesajı
        Kuzey Kore lideri Kim'den 'silahlanma' mesajı
        1 milyar dolara ulaştı
        1 milyar dolara ulaştı
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Slovenya'da sel faciası
        Slovenya'da sel faciası
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Nijer, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı
        Nijer, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular
        Habertürk Anasayfa