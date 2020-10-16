Silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - DENİZLİ

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte 4 adrese operasyon düzenledi.Evlerde, 10 pompalı tüfek, çok sayıda mermi ve 2 tabanca ele geçirildi.Gözaltına alınan 7 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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