Silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı - BURSA

AA

Gemlik ilçesinde iki gün önce gerçekleştirilen operasyon kapsamında bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 5'i savcılık talimatıyla salıverildi.Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden D.K, A.G, A.A, İ.Ç, M.D. ve S.Ş. tutuklandı, E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği ve 135 adet çeşitli çaplarda fişek ele geçirildiği öğrenildi.Gemlik'te bazı kişilerin ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yaptığını belirleyen polis ekipleri, ilçedeki bazı adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlemiş, 11 şüpheliyi gözaltına almıştı.