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        Haberler Gündem 3. Sayfa Silah kaçakçılarına baskın

        Geri dönüşüm deposuna "silah" baskını: 4 gözaltı

        İstanbul'da, geri dönüşüm deposuna yapılan baskında 15 ruhsatsız tabanca ve 30 fişek ele geçirilirken, 4 kişi de gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 12:09 Güncelleme: 02.10.2023 - 12:09
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        Geri dönüşüm deposuna "silah" baskını
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah üretimi ve ticaretini gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik Maltepe ilçesinde çalışma gerçekleştirdi.

        Çalışmalar sonucunda Esenkent Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm deposuna çok sayıda ruhsatsız silah getirilerek ticaretinin yapılacağı tespit edildi.

        Ekipler, 27 Eylül Çarşamba günü bir ticari taksi depoya girdiği sırada baskın yaptı. Baskında, M.U.U., Z.Z., Ü.A. ve M.A. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

        Yapılan aramalarda, 15 ruhsatsız tabanca, 30 fişek ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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