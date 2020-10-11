İHA

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Nejmi A. (46) adlı bir kişinin Ataşehir ve Ümraniye’de silah ticareti yaptığı ve Ümraniye’deki iş yerini silah imalathanesi olarak kullandığı yönünde istihbarat aldı.

İHA'nın haberine göre, alınan ihbarı değerlendiren polis, yapılan araştırmalarda şüphelinin ikamet ve işyeri adresini belirleyerek dün iki ayrı ilçede peş peşe operasyon düzenlendi.

Baskında ev ve işyerini silah imalathanesine dönüştüren Mehmet Nejmi A. yakalanarak gözaltına alındı. Yasadışı silah atölyesine yapılan operasyonda, üzerinde çeşitli ibareler bulunan 9 tabanca, 37 adet silah sürgüsü, 31 tane silah gövdesi, 38 şarjör, çeşitli ebatlarda 56 namlu, 41 şarjör kapağı, çeşitli ibarelerde 65 fişek, çeşitli boyda 26 adet sürgü pimi, 29 icra mili, tetik ve horozdan oluşan 12 parça ve yasadışı atölyede silah imalatında kullanılan torna makinesi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüpheli Mehmet Nejmi A.‘nın, yasadışı atölyede ürettiği silahları çıkar amaçlı suç örgütlerine el altından pazarladığı öğrenildi.

Yakalanarak emniyette sorguya alınan yasadışı silah tüccarı Mehmet Nejmi A., bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edildi.