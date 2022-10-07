Sıla üç yıl aradan sonra yeniden Harbiye'de

Sıla, eski şarkılarının yanı sıra yeni şarkılarını da kendisini dinlemeye gelen sevenleriyle hep bir ağızdan söyledi.

Şarkıcı, 3 yıl sonra tekrar Harbiye Açıkhava'da İstanbullularla buluşmanın mutluluğunu, "Ne kadar özlemişim burada sizlerle olmayı, şarkıları hep birlikte söylemeyi... Çok uzun süre ayrı kaldık maalesef. Bu akşam yükleri hafifletmek, neşeyi artırmak için karşınızdayız" sözleriyle dile getirdi.