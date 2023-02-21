AA'nın haberine göre, Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, maktule yönelik "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 16 yıldan 20 yıla, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan sanık Gökçek, tutuklu bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı.

Sıla Şentürk'ün anne ve babasının katılmadığı duruşmada sanık Gökçek, pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından sanıkla ilgili kararını açıkladı. Gökçek, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 16 yıl 8 ay, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.