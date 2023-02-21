Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Sıla Şentürk'ün katiline "cinsel istismar"dan da ceza!

16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün katiline "cinsel istismar"dan da ceza!

Giresun'da, 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek'e, maktule yönelik "çocuğun cinsel istismarı" suçundan ceza verildi. Duruşmaya Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katılan katılan Gökçek, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da ceza aldı

Giriş: 21.02.2023 - 19:11 | Güncelleme: ABONE OL
Sıla Şentürk'ün katiline
AA

Giresun'da, 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek'in, maktule yönelik "çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yargılandığı davada karar çıktı.

AA'nın haberine göre, Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, maktule yönelik "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 16 yıldan 20 yıla, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan sanık Gökçek, tutuklu bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı.

MAHKEME 2 SUÇTAN DA CEZA VERDİ

Sıla Şentürk'ün anne ve babasının katılmadığı duruşmada sanık Gökçek, pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından sanıkla ilgili kararını açıkladı. Gökçek, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 16 yıl 8 ay, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

ANKARA'DAN GELİP, BIÇAKLA KATLETMİŞTİ

16 yaşındaki Sıla Şentürk, ailesiyle yaşadığı eve Ankara'dan gelen Hüseyin Can Gökçek (21) tarafından 16 Şubat 2022'de bıçaklanarak öldürülmüştü.

29 Aralık 2022 tarihinde görülen duruşmada, Hüseyin Can Gökçek, maktul Sıla Şentürk'e yönelik eylemi nedeniyle "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken, mahkeme heyeti, sanığın cezasında haksız tahrik indirimi uygulamamıştı.

*Fotoğraflar: DHA

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Hatay depremleri sonrası Kahramanmaraş Valiliği'nden açıklama
Hatay depremleri sonrası Kahramanmaraş Valiliği'nden açıklama
Hatay Havalimanı kontrol edildi, uçuşlar devam ediyor
Hatay Havalimanı kontrol edildi, uçuşlar devam ediyor
Kilis Valiliği'nden Hatay depremiyle ilgili açıklama
Kilis Valiliği'nden Hatay depremiyle ilgili açıklama
Altun'dan Hatay depremlerine ilişkin dezenformasyon uyarısı
Altun'dan Hatay depremlerine ilişkin dezenformasyon uyarısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.