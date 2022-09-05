Sıla'nın 'Velhasıl'ı 10 milyon oldu

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun geçtiğimiz mayıs ayında dinleyicileriyle buluşturduğu 'Şarkıcı' adlı albümünde çıkış parçası olan 'Velhasıl', Spotify'da 10 milyon dinlemeye ulaştı.

Aynı şarkıya yönetmen Bedran Güzel'in çektiği video klip ise Youtube'da 6.3 milyonu aşan izlenme rakamına ulaştı. Eylül ayında Anadolu turnesine başlayan Sıla, 5-6-25 Ekim tarihlerindeki Harbiye Açıkhava konserlerinde İstanbullu sevenleriyle buluşacak.