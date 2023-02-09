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Sıla Şentürk'ün katili Gökçek, bu kez "cinsel istismar"dan hakim karşısına çıktı

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek'in maktule yönelik "çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yargılanmasına devam edildi. Sanık Gökçek, 2 suçtan 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyor

Giriş: 09.02.2023 - 14:23 | Güncelleme: ABONE OL
Sıla Şentürk'ü öldüren katil bu kez
AA

Giresun'da, 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'in maktule yönelik "cinsel istismar"dan yargılanmasına devam edildi.

Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dördüncü duruşmaya, maktule yönelik "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 16 yıldan 20 yıla, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan ve Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan sanık Gökçek hazır bulundu.

EN ÜST SINIRDAN, İNDİRİMSİZ CEZA TALEP EDİLDİ

Sıla Şentürk'ün anne ve babasının yer almadığı duruşmada, sanık Gökçek, olayın bu noktaya gelmesinden üzüntü ve pişmanlık duyduğunu söyledi. Ailenin avukatları ise sanığın üzerine atılı suçlardan en üst sınırdan ve indirim uygulanmadan cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 21 Şubat 2023'e ertelendi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

16 yaşındaki Sıla Şentürk, ailesiyle yaşadığı eve Ankara'dan gelen Hüseyin Can Gökçek (21) tarafından 16 Şubat 2022'de bıçaklanarak öldürülmüştü. 29 Aralık 2022 tarihinde görülen duruşmada, Hüseyin Can Gökçek, maktul Sıla Şentürk'e yönelik eylemi nedeniyle "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken, mahkeme heyeti, sanığın cezasında haksız tahrik indirimi uygulamamıştı.

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