Dinleyicileriyle buluşan Sıla, İstanbul Harbiye’den sonra Bursa Kültürpark’ta konser verdi. İstanbul’daki ilk iki konserinde olduğu gibi Bursa konserinde de biletleri konserden önce tükenen Sıla, bitmeyen enerjisi ve en sevilen şarkılarıyla Bursa’daki dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

Sıla’nın gelecek programındaki 4-5 Ekim İstanbul konserlerinin biletleri de şimdiden tükendi. Sıla ayrıca 9 Ekim’de yeniden Bursa’da konser verecek.