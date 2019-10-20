"GÜZEL BİR ŞEY YAŞIYORUM"

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda SHOW TV'ye verdiği röportajda Amani ile aşk yaşadıklarını itiraf ederek, "Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyorum. Güzel bir şey yaşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.