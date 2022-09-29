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Karabük'te bir aydır kayıp olan Sıla, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme tarafından bulundu.

Annesinin başvurusu ile gündeme gelen Sıla, canlı yayına katılmak istemese de Didem Arslan Yılmaz’a gelen görüntüler ile mutlu aile tablosu tüm Türkiye ile paylaşıldı.