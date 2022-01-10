Sıla'dan yeni yıl tarzı

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Konserine 'Karanfil' şarkısıyla başlayan Sıla, "Göz göze olduğumuz şahane bir akşam olacak. Sizin gözlerinize bakıp, şarkı söylemek çok güzel. Evlere çok iyi dönmenizi isteriz. 'Ne güzel akşamdı, iyi ki gitmişiz.' demenizi isteriz. Bu akşamı ne kadar çok paylaşırsak, o kadar güzel olur." sözleriyle eğlencenin fitilini ateşledi.

Sahnedeki enerjisi ve performansıyla seyircinin beğenisini toplayan Sıla, sade şıklığı ve zarafetiyle de göz kamaştırdı. Şarkılarını sevenleriyle birlikte hep bir ağızdan seslendiren şarkıcı, hayranları tarafından alkış yağmuruna tutuldu. İki saat boyunca kaldığı sahneden büyük alkışlarla inen sanatçı, seyircisinden tam puan aldı.

Sahnedeki kıyafetleri ve tarzı her zaman büyük ilgi gören Sıla, yılbaşı öncesi 60 adet sahne kıyafetini Kansersiz Yaşam Derneği yararına satışa çıkarmıştı.

Sıla, yoğun talep üzerine 15 Ocak Cumartesi akşamı yeniden Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyirci karşısına çıkacak.