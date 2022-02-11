Sıla'dan Sevgililer Günü konseri

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Ünlü sanatçı Sıla, Zorlu PSM konserleri serisine 14 Şubat Sevgililer Günü konseriyle devam ediyor.

Ünlü isim, sahne öncesi kuliste ayna karşısında söylediği şarkıların videolarını 'Ayna Yazısı' adıyla YouTube kanalında yayınlamaya başlamıştı.

Anne ve babasına hediye ettiği videolarla başlayan ve büyük ilgi gören seriye konseri öncesi kuliste söyleyeceği şarkılarla devam edecek olan Sıla'nın, hangi şarkıyı yorumlayacağı merak konusu oldu.