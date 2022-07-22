Sıla'dan sahnede 'punk' esintisi

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Ünlü şarkıcı Sıla, geçtiğimiz akşam Park Orman'da İstanbullu hayranlarıyla buluştu. Sıla, birçok sanatçı ve grubun sahneye çıktığı renkli festival için bu kez sahne tarzını değiştirerek punk havası estirdi.

Ünlü şarkıcı, üzerine parlak zincir detaylarla süslü bir kostüm giymeyi tercih etti.

Sıla, hayranlarının isteği üzerine "Size söylemeyeceğim de kime söyleyeceğim kardeşim!" diyerek, 'Dağınık Yatak' şarkısını seslendirdi. Ünlü isim, 'Dağınık Yatak'ın 1998 yılında İstanbul'a geldiğinde yazdığı ilk şarkısı olduğunu ifade etti.