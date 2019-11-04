Ahmet Kural tarafından şiddet gördüğünü iddia ederek aylarca magazin gündemine oturan Sıla, geçtiğimiz ocak ayında ünlü şef Hazer Amani ile bir aracın içinde samimi bir şekilde uyurken yakalanmıştı. Olayın üzerinden aylar geçtikten sonra Sıla, Hazer Amani ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda SHOW TV'ye verdiği röportajda Amani ile aşk yaşadıklarını itiraf ederek, "Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyorum. Güzel bir şey yaşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

KURAL BOZDU

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı seçen çiftten Hazer Amani, geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile fotoğrafını paylaşarak kural bozmuştu.

Ünlü şef, sevgilisi Sıla ile bu karesini sosyal medya hesabından, "Sevdiğim, yoldaşım, oyun arkadaşım, canım benim" notuyla paylaşmıştı.

SILA: OYUN ARKADAŞIM

Bu kez Sıla, sosyal medya hesabından Hazer Amani'nin dans ettiği anları, "Oyun arkadaşım, sevgilim" notuyla paylaştı. Ünlü şarkıcının paylaşımı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

İşte o paylaşım:

EVLENİYORLAR MI?

Aradığı aşkı bulan Sıla'nın, geçtiğimiz günlerde Hazer Amani ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturacağı iddia edilmişti. Hatta ünlü şarkıcının hamile olduğu da öne sürülmüştü.

Sıla'nın menajeri Serkan Güney, "Çıkan iddialar asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır" diyerek söylentilere noktayı koymuştu.