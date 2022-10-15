Sıla, Ankara'da konser verdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen konseri 10 bine yakın seyirci doldurdu. Binlerce seyirci ise salona giremeyerek, dışarıda kaldı.

Sahnede Frak tarzında kostümüyle alkış alan Sıla , 'Velhasıl', 'Aslan Gibi', 'Metelik', 'Yan Benimle' gibi şarkılarını tüm salon ile birlikte seslendirdi.