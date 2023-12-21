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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sıkıştığı araçta hayatını kaybetti

        Nehre düşen araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti

        Kırklareli'de Ergene Nehri'ne düşen hafif ticari araçta sıkışan sürücüsü Suriye uyruklu Ali Kaıkeh, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 18:12 Güncelleme: 21.12.2023 - 18:12
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        Sıkıştığı araçta hayatını kaybetti
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        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde nehre düşen aracın sürücüsü Ali Kaıkeh (46), yaşamını yitirdi.

        Kaza, öğleden sonra Babaeski'ye bağlı Büyükmandıra beldesi ile Katranca köyü arasındaki Ergene Nehri'ndeki köprüde meydana geldi.

        Suriye uyruklu Ali Kaıkeh yönetimindeki 34 CIA 502 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolü yitirmesiyle nehre düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kara yolu trafiğe kapatıldı, aracın iş makineleriyle çıkarılması için çalışma başlatıldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmada araç çıkarıldı.

        Araçta sıkışan sürücü Ali Kaıkeh'in ise cansız bedenine ulaşıldı. Kaıkeh, Babaeski Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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