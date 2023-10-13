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        Haberler Ekonomi Para "Sıkı para politikası kararları devam edecek" - Para Haberleri

        "Sıkı para politikası kararları devam edecek"

        İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, enflasyonu düşürmede ilerleme kaydedildiğini ancak hala yapılacak iş olduğunu belirterek, "Para politikası şu an sıkı ve böyle olmak zorunda. Sıkı para politikası kararları devam edecek" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 13:55 Güncelleme: 13.10.2023 - 13:55
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        "Sıkı para politikası kararları devam edecek"
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        Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Yıllık Toplantıları kapsamında düzenlenen Uluslararası Finans Enstitüsü'nün Yıllık Üyelik Toplantıları'nda konuşan Bailey, enflasyonu düşürmede ilerleme kaydedildiğini ancak hala yapılacak iş olduğunu ifade etti.

        Bailey, eylüldeki para politikası toplantısında aldıkları faizi sabit tutma kararının zor bir karar olduğunu söyledi.

        Para politikasının şu anda sıkı olduğunu dile getiren Bailey, "Böyle olmak zorunda. Sıkı para politikası kararları devam edecek. (İngiliz ekonomisinde büyüme için) Görünüm oldukça düşük. Bir resesyon öngörmüyoruz ama İngiltere'nin potansiyel büyümesi azaldı. Devam edecek şoklara hazırlıklı olmalıyız" diye konuştu.

        FAİZ 15 YILIN ZİRVESİNDE

        BoE, üst üste 14 kez politika faizinde artışa giderek faiz oranlarını yüzde 5,25 ile son 15 yılın en yüksek seviyesine çıkarmıştı. Eylüldeki para politikası toplantısında ise politika faizi sabit tutulmuştu.

        Bankanın bir sonraki para politikası toplantısı 2 Kasım'da gerçekleştirilecek.

        İngiltere'de son açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta yıllık bazda yüzde 6,7 artış göstermişti. BoE, enflasyonu yüzde 2'ye düşürmeyi hedefliyor.

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