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Haberler Futbol

Şike iddiasıyla sözleşmeleri feshedilen 2 kaleciden açıklama

Haklarında çıkan şike iddialarının ardından kulüpleri İnegölspor tarafından sözleşmeleri feshedilip haklarında savcılığa suç duyurusunda bulunulan iki kaleci Sercan Çobanoğlu ve Emre Selen, iddialara cevap verdi. Her iki kaleci de adlarının geçtiği haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve asılsız olduğunu söyledi

Giriş: 21.12.2022 - 15:49 | Güncelleme: ABONE OL
Şike iddiasıyla sözleşmeleri feshedilen 2 kaleciden açıklama
İHA

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor, iki kalecisi Sercan Çobanoğlu ve Emre Selen'in sözleşmelerini şikeye karıştıkları iddiasıyla feshetti. Ayrıca iki futbolcu hakkında adli süreç başlatıldığı da belirtildi.


Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz futbolcularından, kaleciler Sercan Çobanoğlu ve Emre Selen'in şikeye karıştığı, bazı maçlarımızda İnegölspor aleyhine şike yaptıkları iddia edilmiş olup bu bilgi kulübümüze ulaşmıştır. İddiası dahi çirkin olan, tasvip etmediğimiz bu olay sebebiyle yönetimimiz tarafından ivedi olarak alınan karar ile her iki futbolcuyla da kulübümüz menfaatleri doğrultusunda derhal yollarımız ayrılmıştır. İddia edilen bu olaya ilişkin olarak kulübümüz tarafından İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde suç duyurusunda bulunulmuş olup, ilgili hukuksuzluğa karışanlar hakkında, hak ettikleri yaptırımların uygulanması için adli süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

İddialara kayıtsız kalmayan 2 genç futbolcu da avukatları nezaretinde hazırladıkları açıklamaları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sercan Çobanoğlu, "Profesyonel kalecilik yaptığım İnegöl başta olmak üzere formasını giydiğim hiçbir kulüpte medyaya yansıyan ve tarafıma atılan bu suçlamalarla bir alakam olmamıştır. İnegölspor'da dahil formasını terlettiğim tüm kulüplerin başarısı için elimden gelenin daha fazlasını yapmaya çalıştım. Adımın geçtiği bu asılsız iddialar gerçeği yansıtmamakla birlikte çıkan bu haberler sadece tarafıma değil Türk futboluna da zarar vermektedir" dedi.

Diğer kaleci Emre Selen ise bir süredir formasını giydiği İnegölspor ile karşılıklı görüşüp yollarını ayırdığını belirterek, "Profesyonel olarak kalecilik yaptığım 12 yıllık kariyerimde formasını giydiğim bütün takımlar benim için birer aileden farksız olup bu bilinçle sahada mücadelemi verdim. Futbola yakışır bir şekilde kariyerime devam ettiğim bu süre içerisinde adımın geçtiği bu asılsız iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" şeklinde konuştu.

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