Şikayet mektubunu onlar da imzaladı

Sabahattin Çetin (Yapımcı),Sevilay Demirci (Yapımcı),Erden Kıral (Yönetmen),Aydın Sayman (Yönetmen) ve Vecdi Sayar'ın (Sinema Yazarı) ardından başka isimler de İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e yazılan şikayet mektubunu imzaladı. Oyuncular, yönetmenler, eleştirmenler, müzisyenler ve akademisyenlerin imzaladığı mektupta bazı filmleri değerlendirmeye almayan İzmir Uluslararası Film Festivali şikayet edildi.

Kimler imzaladı?

Alican Yücesoy (Oyuncu),Atilla Dorsay (Sinema Yazarı),Baran Seyhan (Yapımcı),Biket İlhan (Yönetmen),Burak Göral (Sinema Yazarı),Cumhur Cambazoğlu (Sinema Yazarı),Deniz Yavuz (Sinema Yazarı),Ezel Akay (Yönetmen),Gökşen Aydemir (Sinema Yazarı),Kaya Özkaracalar (Sinema Yazarı),Kıvanç Sezer (Yönetmen),Mazlum Çimen (Müzisyen - Oyuncu),Mehmet Güleryüz (Yönetmen),Meltem Cumbul (Oyuncu),Menderes Samancılar (Oyuncu),Ragıp Taranç (Akademisyen - Yönetmen),Rıza Akın (Oyuncu) Yusuf Sezgin (Oyuncu),Zuhal Olcay (Oyuncu)