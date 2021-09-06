Oğlu yanına defnedildi

Ünlü Halk Ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu'nun 80 yaşındaki oğlu Bahri Şatıroğlu, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde vefat etmişti. Şatıroğlu'nun cenazesi Mersin Yenişehir Cem Evi'nde düzenlenen törenin ardından Sivas'a gönderildi.

Bahri Şatıroğlu, vasiyeti yerine getirilerek Sivas'ın Şarkışla ilçesi Sivrialan köyde bulunan Âşık Veysel'in mezarının bulunduğu aile mezarlığında toprağa verildi. Defin öncesi köy meydanında cenaze namazı kılındı. Namaza, Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, köy sakinleri ve aile bireyleri katıldı.