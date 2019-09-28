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Siirt’te çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Siirt’in Eruh içesi Dadaklı köyünde tespit edilen teröristlere yönelik başlatılan hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiği belirtildi

28.09.2019 - 21:18 | Güncelleme: Gündem
Siirt

Açıklamada, ‘’ Yakın hava desteğinde (YHD) bombanın düştüğü noktalarda; bir adet M-16 piyade tüfeği dipçiği, 2 adet el bombası, 2 adet m-16 piyade tüfeği şarjörü, 3 adet m-16 piyade tüfeği, bir adet a-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet A-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, bir adet ses kayıt cihazı, 2 adet not defteri, 6 adet şemsiye, 4 adet termal elbise (takım),3 adet sırt çantası, 2 adet heybe şeklinde çanta, 200 Kilogram kaya tuzu,10 kilogram tahin, 45 kilogram kalıp sabun, 15 kilogram reçel, 12 kilogram çay, 7 kilogram deterjan, 20 adet çöp poşedi, 30 adet kadın pedi, 150 kilogram un, 10 kilogram markasız deterjan, bir adet çakmak gazı, 4 adet kamuflaj geçirilmiş su pedi, 50 paket toz içecek (portakal),bol miktarda erkek ayakkabısı, 2 adet şapka, 5 kilogram kırmızı mercimek, 9 adet şampuan, bol miktarda tandır ekmeği, 2 adet gömlek, 25 kilogram patates, 5 kilogram kurutulmuş biber, 18 litre ayçiçek yağı, 10 kilogram pekmez, bir adet askeri renkte panço ele geçirilmiştir.

Bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık ettiği tespit edilen ve yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan beş 5 milis/işbirlikçi şahsın ikametinde yapılan aramada; 11 adet cep telefonu ve 3 adet kaset ele geçirilmiştir. Ele geçen malzemeler yetkili Cumhuriyet Savcısının talimatı gereği (Delil Niteliği Taşıyan Malzemeler Hariç) olay yerinde imha edilmiş, gözaltına alınan şüphelilerin adli tahkikatı devam etmektedir’’ denildi.

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