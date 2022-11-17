Siirt'te beyinde aşırı sıvı birikmesi ve omuriliğin tam kapanmaması tanısı konulan iki günlük bebek, Sağlık Bakanlığı´nca tahsis edilen ambulans uçakla İstanbul´a sevk edildi.

Siirt İl Sağlık Müdürlüğü´nden yapılan açıklamada, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 gün önce dünyaya gelen bebeğe, beyinde aşırı sıvı birikmesi (hidrosefali) ve omuriliğin tam kapanmaması (meningomyelosel) tanısı konulduğu belirtildi. Tedavisine İstanbul'daki Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde devam etme kararı alındığı belirtilen bebek, ambulansla Siirt Havalimanı'na götürüldü. Bebek, Sağlık Bakanlığı´nca tahsis edilen ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi.