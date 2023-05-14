Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Siirt’te 42 yıl önce gözlerini kaybeden kadın oy kullandı

Siirt’te 42 yıl önce görme yetisini kaybeden 49 yaşındaki Hilal Koyuncu adlı kadın oy kullanmak için sandık başına geldi

Giriş: 14.05.2023 - 16:49 | Güncelleme: ABONE OL
Siirt’te 42 yıl önce gözlerini kaybeden kadın oy kullandı
İHA

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi Türkiye genelinde olduğu gibi Siirt'te de saat 08.00 itibarıyla başladı. Siirt merkezde ikamet eden 49 yaşındaki Hilal Koyuncu adlı kadın, görme yetisini çocuk yaşta kaybettiğini, akrabalarının yardımıyla oy kullanmaya geldiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ülkeye hayırlı olmasını dileyen Hilal Koyuncu, oy kullanmak için sandık başına geldiğini ifade etti.

Siirt Lisesinde oyunu kullanan Hilal Koyuncu, “49 yaşındayım. 1981 yılında menenjit hastalığı geçirdim. 42 sene önce gözlerimi kaybettim. Cumhurbaşkanımıza çok dua ediyorum. Rabbim yardımcısı olsun. Rabbim başımızdan eksik etmesin. Ayaklarım ağrıdığı halde ben gene buraya kadar geldim. Rabbim utandırmasın. Onu başımızdan eksik etmesin inşallah” dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Osmaniye seçim sonuçları 2023
Osmaniye seçim sonuçları 2023
Maltepe Seçim Sonuçları
Maltepe Seçim Sonuçları
Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları
Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları
2023 Bakırköy Seçim Sonuçları
2023 Bakırköy Seçim Sonuçları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.