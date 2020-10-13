Siirt ve Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 15 gözaltı

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi ve terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Siirt ve Şırnak'ta 138 jandarma ve 49 emniyet personeli ile 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen Duman-56 Operasyonu'nda bazı ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramada, 4 bin 320 paket kaçak sigara, 15 cep telefonu ve SIM kartı ele geçirildi.

Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Diğer 5 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.