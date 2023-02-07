AA

Vali Hacıbektaşoğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ve İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ile merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin Siirt Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) basın toplantısı düzenledi.

Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Hacıbektaşoğlu, Türkiye'nin deprem tarihinde görülmemiş bir felaketle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Siirt'te herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını bildiren Hacıbektaşoğlu, "Ciddi bir hasar, mal kaybımız yok. Yıkık binamız yok. Sadece tedbir amaçlı tahliye ettiğimiz, çatlayan binalar var. Pervari'de bir kamu lojmanı, Baykan'da bir apartman, merkezde bir apartman ve sitemiz var. Şu anda tedbir amaçlı bunlar boşaltıldı." diye konuştu.

Vatandaşların büyük korku ve panik yaşadığını aktaran Hacıbektaşoğlu, şöyle devam etti:

"Bugünkü depremi çok şiddetli hissettik. Dolayısıyla evinde çatlak oluşan, şüphe duyan, herhangi bir korku taşıyan vatandaşlarımız evlerine girmesinler. Herhangi bir durumda mutlaka 112'yi arasınlar."

Devletin bütün imkanlarını seferber ettiğini, açık tutulan alanlarda vatandaşların misafir edilebileceğini aktaran Hacıbektaşoğlu, depremin etkilediği illere yardım seferberliği başlattıklarını bildirdi.

Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Bütün imkanlarımızı deprem olan illerimize destek olmaya harcıyoruz. Deprem olan illerimize 739 personel, 92 araç ve iş makinesi gönderdik. Şu anda ekiplerimiz Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve Adıyaman'a ulamıştır. Buralarda çalışmaya başlamışlardır. Yine bunların lojistiğini destekleyeceğiz. Özel harekat polislerimiz, jandarma komando taburumuz, güvenlik korucularımız, AFAD, UMKE, Türk Kızılay, itfaiye, gönüllü İHH ve diğer sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu arama kurtarma ekipleri, öğretmenler, bütün kamu kurum ve kuruluşlarından arama kurtarma eğitimi almış ve gönüllü olan bütün arkadaşlarımızı gönderdik. Özel sektörden de büyük firmalar personel ve araç imkanlarıyla bize katılmıştır."

Vali Hacıbektaşoğlu, depremle ilgili koordinasyonda görev almak üzere Hatay'a gideceğini sözlerine ekledi.