Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu depremden etkilenen Karabağ köyünde incelemede bulundu:

AA

Vali Hacıbektaşoğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın ile depremden etkilenen Karabağ köyünde incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla görüştü.

Hacıbektaşoğlu, burada yaptığı açıklamada, depremin merkez üssü Karabağ köyünde bulunduklarını, köyde sadece iki yapıda orta hasar meydana geldiğini söyledi.

Kurtalan merkezde de orta hasarlı diyebilecekleri bir yapıda çatlaklar olduğunu aktaran Hacıbektaşoğlu, "Can ve mal kaybı yok. Çok küçük hasarlar var. Bir yaralı vatandaşımız var. Kurtalan merkezde evinin içerisinde dengesini kaybederek düşmüş ve kolu çıkmış. Tedavisi yapılıyor." diye konuştu.

Bütün ekiplerinin sahada tespitlerine devam ettiğini ifade eden Hacıbektaşoğlu, "Bütün barajlarımızın kontrolü yapıldı. Kara yollarımızın ön kontrolleri yapıldı. Allah'a şükür bir sıkıntı yok.

Tespitlerimiz devam ediyor. Bütün hasar tespitleri yapılıyor. Zarar ziyan neyse karşılanacak." dedi.