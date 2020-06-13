Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh Ciraf mevkiinde, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden hava destekli operasyonda, 2 terörist daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Böylelikle Siirt-Eruh Ciraf mevkiinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükseldi.

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.