Siirt'teki "ışık hadisesi" Kovid-19 tedbirleri alınarak izlenecek

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2015 yılında dahil edilen ve Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası İsmail Fakirullah'ın vefatı üzerine "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek 256 yıl önce türbesinde yaptırdığı ışık düzeneğiyle her yılın ekinoks günlerinde güneşin ilk ışınlarının hocasının başucunu aydınlatması hadisesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak takip edilecek.
Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gerçekleşen hadisenin bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcı ve sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına riayet edilerek izlenecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Vekili Resul Özdemir, Siirt'i bütün değerleriyle tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.
Tillo'nun geçmiş dönemde bilim ve kültür merkezi olduğuna ve dünya bilim tarihine önemli katkılar sunduğuna dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:
"Amacımız, Siirt ve Tillo'nun tanıtımını en üst seviyede yapmaktır. Işık hadisesi düzeneğini kuran İbrahim Hakkı Hazretleri sadece din eğitimiyle yetinmemiş aynı zamanda pozitif ilimlerle de yakından ilgilenmiştir. Her yıl ekinokslarda gerçekleşen bu muhteşem düzeneği, tüm dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda bu yıl Kovid-19 dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek, sınırlı sayıda katılımcı ile izlenecek."
- Işık hadisesi
Tillo'da hocası İsmail Fakirullah'ın 1734'te vefatının ardından çok üzülen İbrahim Hakkı Hazretleri, "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek arayışa girmişti. İbrahim Hakkı Hazretleri, hocası için yan tarafında kule bulunan bir türbe ve Tillo'nun yaklaşık 3 kilometre uzağında tepe üzerinde taş duvar yapmıştı.
Her yıl ekinokslarda doğan güneşin duvarın ortasında bulunan pencereden süzülen ilk ışınları, kuledeki aynaya yansıdıktan sonra ışığın kırılması yöntemiyle pencereden türbeye ve oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucuna doğuyor. 1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değişmesi sonucu düzenek izlenemez hale gelmişti. 2011'de değişik üniversitelerinden bilim adamlarının yaptıkları çalışmayla yeni bir pencere açılarak, olayın tekrar izlenmesi sağlanmıştı.
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