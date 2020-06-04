Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, Baykan ilçesinin Veyselkarani beldesi ve Şirvan ilçesinin Pirinçli köyünde koronavirüs testi pozitif çıkan vaka ve bunların bazı kişilerle teması olduğunun tespit edildiği bildirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca belde ve köyün 14 gün karantina uygulanmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, vatandaşların sağlık başta olmak üzere, tüm ihtiyaçları için her türlü tedbirin alındığı kaydedildi.