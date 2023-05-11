Siirt'te trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı

Siirt'in Baykan ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Aydoğan S. idaresindeki otomobil, Veyselkarani beldesi girişinde kontrolden çıkarak önce refüje ardından buradaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direğin devrildiği kazada sürücü ile araçtaki Sezer Salih S. yaralandı.

AA'nın haberine göre yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu kişilerden Aydoğan S'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.