Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Siirt'te trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı

Siirt'te otomobil direğe çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Siirt'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Giriş: 11.05.2023 - 04:51 | Güncelleme: ABONE OL
Siirt'te trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı
Siirt'te trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Siirt'in Baykan ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Aydoğan S. idaresindeki otomobil, Veyselkarani beldesi girişinde kontrolden çıkarak önce refüje ardından buradaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direğin devrildiği kazada sürücü ile araçtaki Sezer Salih S. yaralandı.

AA'nın haberine göre yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu kişilerden Aydoğan S'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Otomobilin çarptığı kadın kurtarılamadı
Otomobilin çarptığı kadın kurtarılamadı
İYİ Partili Uykur, milletvekili adaylığından ve partisinden istifa etti
İYİ Partili Uykur, milletvekili adaylığından ve partisinden istifa etti
30 metrelik yamaçtan düşen kişi yaralandı
30 metrelik yamaçtan düşen kişi yaralandı
Kılıçdaroğlu'ndan dış politika açıklaması: 180 derece değiştireceğiz
Kılıçdaroğlu'ndan dış politika açıklaması: 180 derece değiştireceğiz

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.