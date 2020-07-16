Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Siirt-Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu' kapsamında, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 23.10 sıralarında, Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan sıcak çatışmada 2'si ağır olmak üzere 4 Polis Özel Harekat (PÖH) personelimiz yaralanmıştır denildi.

Açıklamada, yaralı polislerin helikopter ile bölgeden alınarak Şırnak Askeri Hastanesi'ne sevk edildiği kaydedildi.