Siirt'te terör operasyonu: 11 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK adına iş birlikçi faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği, 70 milimetre çapında 20 fişek ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.