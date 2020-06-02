Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerAjans Haberleri

Siirt'te şehit olan astsubay Özcan'ın acı haberi Antalya'daki ailesine verildi

Siirt'in Pervari ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın acı haberi Antalya'daki ailesine verildi.

02.06.2020 - 12:20 | Güncelleme: ABONE OL
Siirt'te şehit olan astsubay Özcan'ın acı haberi Antalya'daki ailesine verildi
AA

Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ne gelen askeri yetkililer, 27 yaşındaki Özcan'ın babası Tuncer ile annesi Ayşe Özcan'a, oğullarının şehadet haberini verdi.

Büyük üzüntü yaşayan şehidin ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı.

Belediyenin kurduğu taziye çadırında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Eşinin de askeri personel olduğu belirtilen şehit Özcan'ın cenazesinin, bugün Uncalı Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Candan Erçetin'in bilinmeyen hastalığı
Candan Erçetin'in bilinmeyen hastalığı
Harun Tan paylaştı... Yürek burkan detay
Harun Tan paylaştı... Yürek burkan detay
Öğretmenin sonu olmuştu... Her biri dev ve öldürücü
Öğretmenin sonu olmuştu... Her biri dev ve öldürücü
Rahatlatan açıklama! 65 yaş üstü için kısıtlama ne zaman kaldırılacak?
Rahatlatan açıklama! 65 yaş üstü için kısıtlama ne zaman kaldırılacak?
ALD hastası küçük Bünyamin Antalya'da ilik nakli olacak - ANTALYA
ALD hastası küçük Bünyamin Antalya'da ilik nakli olacak - ANTALYA
Kaspersky, üç ay içinde tehlikeli üç popüler mobil uygulama keşfetti
Kaspersky, üç ay içinde tehlikeli üç popüler mobil uygulama keşfetti
Şırnaklı şehit ailesi acıyı ve gururu bir arada yaşıyor
Şırnaklı şehit ailesi acıyı ve gururu bir arada yaşıyor
Öğretim üyeleri yüksek çözünürlükte hava tahmin modeli geliştirdi
Öğretim üyeleri yüksek çözünürlükte hava tahmin modeli geliştirdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X