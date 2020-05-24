Siirt'te şehit aileleri bayramın ilk günü evlatlarının kabrine gitti

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan şehit yakınlarının kabir ziyaretlerinde, Vefa Sosyal Destek Grubu yardımcı oldu.

Kooperatif Mahallesinde oturan 43 yaşındaki Asuman İlbaş, Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak çocukları Beyza, Kadir ve Davut ile şehit eşi Davut İlbaş'ın kabrine gitmek istediğini iletti.

Vali Al Fuat Atik'in talimatıyla araç tahsis edilen aile evlerinden alınarak şehit Jandarma Piyade Çavuş Davut İlbaş'ın Zevye Mezarlığına götürüldü.

Mezarlıkta dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Ekiplere teşekkür eden şehidin eşi İlbaş, Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 2 aydır mezarlık ziyareti gerçekleştiremediklerini belirterek, "Aradan geçen sürede eşimi unutamıyorum. Onsuz geçen her gün büyük bir ızdırap içinde geçti. Devlet bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Valimiz Ali Fuat Atik'e teşekkür ediyorum. Şehit ailelerini hiçbir zaman unutmadı, darda bırakmadı. Allah Devletimize ve milletimize zeval vermesin." dedi.

Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi ve aynı zamanda şehit çocuğu Rıdvan Aldemir ise, "Ramazan ayının başında şehit Davut İlbaş'ın annesi 80 yaşındaki Dürri İlbaş'ı da oğlunun mezarına getirdik. Bugün de bayram dolayısıyla bizleri arayan şehit eşi ve çocuklarını mezarlığa getirdik. Kur'an okuduk dua ettik. Şehitlerimizin emaneti bizim emanetimizdir." ifadelerini kullandı.

Grup üyesi Siirt Şehit Gazi Aileleri ve Güvenlik Korucuları Federasyonu Başkanı Nedim Ayhan da şehitlerin emanetine her zaman sahip çıktıklarını belirtti.