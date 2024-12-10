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        Haberler Gündem Güncel Siirt'te "Şal Şepik" atölyesi açıldı | Son dakika haberleri

        Siirt'te coğrafi işaretli "Şal Şepik" kumaşı dokuma atölyesi açıldı

        Siirt'te, coğrafi işaret alan "Şal Şepik" kumaşının üretilmesi için Tarım ve Ağaç Müzesi'nde dokuma atölyesi açıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 19:05 Güncelleme: 10.12.2024 - 19:05
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        Siirt'te "Şal Şepik" atölyesi açıldı
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        Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan 14 Ekim 2022'de coğrafi işaret alan "Şal Şepik" kumaşının üretilmesi için Tarım ve Ağaç Müzesi’nde kurulan dokuma atölyesi, törenle açıldı.

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        Törene Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Olgunlaşma Enstitü İl Müdürü Elif Bobuş ve kent protokolü katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan törende konuşan Vali Kemal Kızılkaya, üretimden birçok kişinin kazanç elde edeceğini hedeflediklerini ifade etti.

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        Vali Kızılkaya, "Şal Şepik konusu ülkemizde el yapımı el sanatı olarak bence hak ettiği yeri halen bulmamış ve keşfedilmeyi bekleyen çok değerli bir kültürel ürünümüz. İnşallah bütün Siirt’e, Türkiye’ye ve daha sonra Dünya’ya Şal Şepik kumaşını ihraç edebileceğimiz günleri hayal ettik. Dünya çapında şu kumaşı şu ceketi Avrupa’da, İstanbul’da büyük mağazaların vitrininde göreceğimiz günleri hayal ediyoruz. Bundan çok kişinin kazanç elde edeceği büyük bir rüyanın başındayız" dedi.

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        Kumaşım yapım aşamasında ustaların kilometrelerce yol kat ettiğini belirten Olgunlaşma Enstitüsü İl Müdürü Elif Bobuş da şunları söyledi:

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        "Siirt'imizin kadım geleneğinden gelen bir miras olup, yöremizin el emeğini, zarafetini ve sanat anlayışını yansıtan önemli biri kültürel değerdir. Ustalar tek bir kumaşın çözgüsü için neredeyse 10 kilometre yol kat etmektedirler.

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        Kumaşa parlaklık veren ve kumaşın mukavemetini kirişleme işlemi için dağlardan topladıkları özel otlarla fırçalarını elleriyle yapmaktadırlar. Ortalama 33 santim ende bin 220 ilmik le sabrın dokuma sürecindeki marifetini sergilemektedir.

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        Şal Şepik kumaşı kadim dokuma sanatının bir yadigarı. Zarafetin ve sadeliğin, dokuma tezgahlarında sabırla, heyecanla, ustalıkla ve emekle somutlaşan halidir. Şal Şepik, geçmiş ile bugünü bir birine bağlayan bir köprü, yitip gitmeye direnen bir hatıradır.

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        Bu atölye kültürel mirasımızı korumasının yanı sıra yeni nesillere bu sanatı öğretmek için bir eğitim merkezi olacaktır."

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