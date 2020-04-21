Siirt'te PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve giyim malzemesi ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Köprüçay köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran" operasyonu sürüyor.

Bölgede arama faaliyeti yürüten ekipler, akü, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan pil bloku, telsiz, sim kart bulunan cep telefonu, çakmak doldurma tüpü ile muhtelif sağlık ve giyim malzemesi buldu.

Ele geçirilen mühimmat ve malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alındı, diğerleri imha edildi.