Siirt'te odun toplarken düşen kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Köprüçay köyü kırsalında odun toplamak için dağlık alana çıkan Emre Zorci (27) dengesini kaybederek düştü.

Zorci'den haber alamayan yakınlarının yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler dağlık alanda Zorci'nin cansız bedenini buldu.

Cansız beden, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.