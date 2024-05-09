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        Siirt'te nesli tehlike altında su samuru görüntülendi

        Siirt'teki Kezer Çayı'nda nesli tehlike altında olan su samuru görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 10:11 Güncelleme: 09.05.2024 - 10:22
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          Siirt'te Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği’nce (IUCN) nesli tehlike altında olan su samuru kameralara yansıdı.

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          Görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü personelinin Kezer Çayı'nda yaptığı denetimlerde kaydedildi.

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          Görüntülerde su samurunun çay kenarında bir süre güneşlendiği anlar yer aldı.

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