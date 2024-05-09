Siirt'te nesli tehlike altında su samuru görüntülendi
Siirt'teki Kezer Çayı'nda nesli tehlike altında olan su samuru görüntülendi.
Giriş: 09.05.2024 - 10:11 Güncelleme: 09.05.2024 - 10:22
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Siirt'te Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği’nce (IUCN) nesli tehlike altında olan su samuru kameralara yansıdı.
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Görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü personelinin Kezer Çayı'nda yaptığı denetimlerde kaydedildi.
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Görüntülerde su samurunun çay kenarında bir süre güneşlendiği anlar yer aldı.
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