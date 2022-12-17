Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Siirt'te 'koyun otlatma' kavgası hastaneye taştı: 4 yaralı

Siirt'in Şirvan ilçesinde hayvan otlatma kavgası hastaneye taştı. Kavgada yaralanan 4 kişi tedavi altına alınmak için hastaneye götürüldü. Bu kez de tarafların yakınları hastanede birbirine saldırdı

Giriş: 17.12.2022 - 22:40 | Güncelleme: ABONE OL
Siirt'te 'koyun otlatma' kavgası hastaneye taştı: 4 yaralı
DHA

Siirt'in Şirvan ilçesinde, iki grup arasında çıkan taşlı ve bıçaklı koyun otlatma kavgasında yaralanan 4 kişinin kaldırıldığı hastaneye gelen yakınlarının arasında da kavga çıktı. Kavga, polis ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle sona erdi.

Olay, akşam saatlerinde Şirvan ilçesinde meydana geldi. İki grup arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada A.İ., Z.İ., B.A. ve K.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı duyan iki grubun yakınları, hastaneye akın etti. Hastanede karşı karşıya gelen iki grup arasında da çıkan kavga, polis ve güvenlik görevlilerin müdahalesiyle daha fazla büyümeden sonlandırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Mide kanserini tetikleyen 5 faktöre dikkat!
Mide kanserini tetikleyen 5 faktöre dikkat!
Sağlık Bakanlığı'ndan sağlık raporlarının uzatılmasına ilişkin açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan sağlık raporlarının uzatılmasına ilişkin açıklama
Uykusuzluk ve huzursuzluk deprem habercisi mi?
Uykusuzluk ve huzursuzluk deprem habercisi mi?
Kur güncellemesi ilaç sıkıntısını azaltacak mı?
Kur güncellemesi ilaç sıkıntısını azaltacak mı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.