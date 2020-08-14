Siirt'te Kovid-19 testleri için PCR laboratuvarı kuruldu

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, beraberinde İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür ile hastaneyi ziyaret ederek, faaliyete giren PCR laboratuvarına ilişkin bilgi aldı.
Salgınla mücadelede tüm kamu kurum ve kuruluşları ile yoğun bir mücadele dönemi geçirdiklerini belirten Hacıbektaşoğlu, numunelerin il dışına gönderilmeden Siirt'te test yapılmaya başlandığını söyledi.
Alınan tedbirlere herkesin mutlaka uymasını isteyen Hacıbektaşoğlu, bulaşmayı ve yayılmayı önlemeleri gerektiğini bildirdi.
Vali Hacıbektaşoğlu, şöyle devam etti:
"En basit silahımız temizlik, maske ve mesafedir. Her birey kendisini, ailesini, iş yerindeki çalışanlarını korumak zorundadır. İlimizde PCR laboratuvarı kuruldu, çalışmaya başlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm Siirt'te testlerimiz daha hızlı sonuçlanacak, bu da takip için daha esnek hareket etme imkanı sağlayacak. Bulaşmayı önlemek için düğün, taziye, toplu ulaşım araçları ile seyahat ve akraba ziyaretleri gibi kalabalık ortamlarda bulunmaktan şiddetle kaçınmak gerekir. İl genelinde çok yoğun denetim yapılıyor ve bundan sonra devam edecek. Herkes kurallara uymak zorundadır. Özellikle 65 yaş ve kronik hastaların düğünlerden kaçınması, çocuklarımızın da bulaşmayı sağlayan yerlerden uzak tutulması gerekir."
İl Sağlık Müdürü Ömür de laboratuvarda günlük 350 test yapılabileceğini, gerektiğinde bu testlerin 600'e çıkarılabileceğini kaydetti.
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